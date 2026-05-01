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01.05.2026 06:31:29
Bestore A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Bestore A hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,090 CNY erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 2,04 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bestore A 1,73 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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