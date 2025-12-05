bet-at-home.com Aktie
05.12.2025 16:10:00
Bet-at-home-Aktie knickt ein: Großaktionär Banijay trennt sich im großen Stil von Anteilen
Der Hintergrund: Banijay übernahm Ende Oktober vom Finanzinvestor CVC die Mehrheit am deutschen Sportwettenanbieter Tipico. Und einen Monat zuvor hatte Tipico in Österreich von Novomatic den Wettanbieter Admiral übernommen. Damit übernimmt Banijay den nach Eigenangaben führenden deutschen Online-Wettanbieter. Tipico ist zudem in 1.250 Filialen präsent, die von Franchisenehmern betrieben werden.
Banijay hat zwei Standbeine: Einerseits das Wettgeschäft rund um Betclic, andererseits ist das Unternehmen mit der niederländischen Produktionsfirma Endemol Shine auch als Fernsehproduzent aktiv. Bekannt wurde Endemol mit dem Show-Format "Big Brother".
Via XETRA verliert die Bet-at-home-Aktie am Freitag zeitweise 2,05 Prozent auf 2,39 Euro.
