Beta Bionics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Beta Bionics äußerte sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,420 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,1 Millionen USD – ein Plus von 57,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beta Bionics 20,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,810 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beta Bionics ein EPS von -1,260 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 100,25 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Beta Bionics 65,12 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at