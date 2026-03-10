BETA Technologies A legte Quartalsergebnis vor

BETA Technologies A hat am 09.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,02 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat BETA Technologies A 11,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 150,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 12,850 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1,370 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 136,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 35,62 Millionen USD, während im Vorjahr 15,09 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at