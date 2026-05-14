BETA Technologies A präsentierte Quartalsergebnisse

BETA Technologies A präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

BETA Technologies A hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,39 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,390 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BETA Technologies A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 9,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at