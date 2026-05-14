|
14.05.2026 06:31:29
BETA Technologies A präsentierte Quartalsergebnisse
BETA Technologies A präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
BETA Technologies A hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,39 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,390 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BETA Technologies A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 9,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!