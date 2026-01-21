Navitas Aktie

WKN DE: A0M77R / ISIN: AU000000NVT2

21.01.2026 21:05:00

Better AI Chip Stock: Nvidia vs. Navitas Semiconductor

Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Navitas (NASDAQ: NVTS) represent two different ways to invest in the booming artificial intelligence (AI) market. Nvidia is the world's largest producer of data center GPUs, which are used to process complex AI tasks. Navitas produces next-gen chips for AI-oriented data centers, but it also serves a wide range of non-AI markets.Over the past 12 months, Nvidia's stock rose nearly 30% as Navitas' stock rallied more than 165%. Could this smaller niche chipmaker continue to outperform Nvidia over the next year?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
