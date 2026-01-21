Navitas Aktie
WKN DE: A0M77R / ISIN: AU000000NVT2
|
21.01.2026 21:05:00
Better AI Chip Stock: Nvidia vs. Navitas Semiconductor
Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Navitas (NASDAQ: NVTS) represent two different ways to invest in the booming artificial intelligence (AI) market. Nvidia is the world's largest producer of data center GPUs, which are used to process complex AI tasks. Navitas produces next-gen chips for AI-oriented data centers, but it also serves a wide range of non-AI markets.Over the past 12 months, Nvidia's stock rose nearly 30% as Navitas' stock rallied more than 165%. Could this smaller niche chipmaker continue to outperform Nvidia over the next year?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Navitas Ltd.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Navitas Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!