Asiens Börsen in Grün

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt machte am Freitag deutliche Aufschläge.

Der ATX notierte im frühen Handel leicht im Plus und hielt sich zunächst auch anschließend auf grünem Terrain. Im Tagesverlauf pendelte er dann zeitweise wieder um die Nulllinie, bevor es wieder aufwärts ging. Schlussendlich verabschiedete er sich 1,57 Prozent fester bei 5.957,70 Punkten ins Wochenende.

Der Wiener Aktienmarkt tendierte am Freitag im Plus. Auch das europäische Umfeld zeigte sich in der Gewinnzone. Die Aussicht auf eine Deeskalation des Iran-Krieges hat die europäischen Aktienmärkte am Freitag in die Höhe schnellen lassen.

Die Straße von Hormus "wird für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für alle Handelsschiffe vollständig geöffnet", teilte der iranische Außenminister Abbas Araghchi in einem Beitrag auf der Plattform X mit. Dadurch wurden die jüngsten Konjunktur- und Inflationssorgen stark gedämpft.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Zuschlägen.

Der DAX startete minimal tiefer in den Handelstag, konnte im weiteren Verlauf jedoch ins Plus drehen uns sich klar in der Gewinnzone halten. Er beendete die letzte Sitzung der Handelswoche 2,27 Prozent höher bei 24.702,24 Zählern.

Nach der jüngsten Rückkehr des DAX über die 24.000-Punkte-Marke fassten die Anleger am Freitag wieder Mut. Die Hoffnung auf eine Entspannung im Iran-Konflikt löste eine Kursrally an den europäischen Börsen aus. Nachdem der iranische Außenminister Abbas Araghchi via X (ehemals Twitter) die vollständige Öffnung der Straße von Hormus für die Dauer des Waffenstillstands angekündigt hatte, ließen die Inflations- und Konjunkturängste der Anleger spürbar nach.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street griffen am Freitag beherzt zu.

So schloss der Dow Jones mit einem Aufschlag von 1,79 Prozent auf 49.447,43 Punkte. Er war bereits im Plus in den Handel gegangen und baute seine Gewinne im Verlauf noch deutlich aus.

Auch der NASDAQ Composite beendete den Handel um starke 1,52 Prozent höher bei 24.468,48 Punkten. Im Handelsverlauf erreichte er sogar ein neues Rekordhoch bei 24.519,51 Zählern. Auch hier hatten bereits zur Eröffnung kräftige Käufe eingesetzt, die auch während der Sitzung nicht nachließen.

Daneben kletterte auch der S&P 500 am Freitag zeitweise auf ein neues Allzeithoch bei 7.147,52 Punkten und schloss letztlich 1,20 Prozent höher bei 7.126,06 Zählern.

Auftrieb erhielten die Aktienkurse von der Nachricht, dass der Iran die Straße von Hormus wieder geöffnet hat. "Im Einklang mit dem Waffenstillstand im Libanon wird die Durchfahrt durch die Straße von Hormus für alle Handelsschiffe für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für vollständig offen erklärt", teilte der iranische Außenminister Abbas Araghchi auf seinem X-Konto mit. Die Ölpreise sackten daraufhin ab.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor seine Erwartung bekräftigt, dass der Konflikt mit dem Iran bald enden werde. Teheran habe eingewilligt, sein hoch angereichertes Uran zu übergeben. Wenn dies zuträfe, wäre ein wesentlicher Streitpunkt zwischen den beiden Kriegsparteien beigelegt. Auch scheint der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon bislang zu halten.

Wichtige Konjunkturdaten gab es am Freitag indes nicht.

ASIEN

Anleger an den asiatischen Börsen greifen am Montag zu.

In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise 0,86 Prozent auf 58.980,01 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil um 0,67 Prozent auf 4.078,39 Zähler.

Aufwärts geht es auch in Hongkong: Der Hang Seng steigt zwischenzeitlich um 0,83 Prozent auf 26.376,98 Einheiten.

Deutliche Kursgewinne im Technologiesektor stützen zu Wochenbeginn die Aktienmärkte in Ostasien. Hier gilt es zum Wochenstart einiges an Nachrichten einzupreisen - zum einen die Öffnung der Straße von Hormus am Freitagmittag MESZ sowie die erneute Schließung am Wochenende. Der Iran hat am Wochenende die Straße von Hormus wieder für geschlossen erklärt und dies mit der Weigerung der USA begründet, ihre Seeblockade aufzuheben. Und die USA hätten am Sonntag ein unter iranischer Flagge fahrendes Schiff beschossen, geentert und beschlagnahmt, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf das U.S. Central Command. Das Schiff sei auf dem Weg zum iranischen Hafen Bandar Abbas gewesen, als es abgefangen worden sei. Die Ölpreise ziehen daraufhin wieder deutlicher an, notieren aber immer noch klar unter der Marke von 100 Dollar je Barrel. Die Akteure setzten weiter auf Friedensverhandlungen zwischen den Kriegsparteien, heißt es.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX