ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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26.07.2026 17:47:00
Better AI Software Stock: Palantir vs. ServiceNow
While AI stocks have generally been hugely successful for shareholders, not every artificial intelligence (AI) company is riding high right now. ServiceNow (NYSE: NOW) stock is trading down 51% from recent highs, and Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has slid 18% over the past 12 months. With these declines, some investors are likely wondering which AI stock is the better one to buy right now. Here's what investors should know.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Palantir
|108,02
|-0,31%
|ServiceNow Inc
|86,52
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