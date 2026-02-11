Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
11.02.2026 16:52:00
Better AI Software Stock: ServiceNow vs. Salesforce
The technology industry remains a hot investment area in 2026 thanks to artificial intelligence (AI), but the situation is complicated for software stocks. Wall Street analysts predict some software companies will see their business models upended by AI, resulting in share price declines across the sector.For astute investors, this creates buy opportunities. You can scoop up shares of great businesses at attractive valuations. Two such companies are Salesforce (NYSE: CRM) and ServiceNow (NYSE: NOW).Wall Street's fears over the AI threat resulted in both Salesforce and ServiceNow shares reaching 52-week lows on Feb. 6, with the former sinking to $187.12 and the latter to $98.94. Here's why their stocks are worth considering, and which is the better investment choice.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Ai Holdings Corp
Analysen zu ServiceNow Inc
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 724,00
|-2,89%
|Salesforce
|159,06
|2,08%
|ServiceNow Inc
|89,97
|3,59%
