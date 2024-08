Better Artificial Intelligence (AI) Stock: Palantir vs. C3.ai

Two names that have emerged alongside big tech on the artificial intelligence (AI) scene are enterprise software companies Palantir Technologies (NYSE: PLTR) and C3.ai (NYSE: AI).Although each company has done an impressive job penetrating the AI market, I see one of them as the superior long-term investment.Let's break down the ins and outs of Palantir and C3.ai and explore what each has to offer.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool