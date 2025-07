Palantir-Aktie im Fokus: Aus diesen Gründen werden Analysten skeptischer für Palantir

• Palantir überzeugt mit starken Zahlen• Aktie mit starker Entwicklung seit Jahresbeginn• Analysten dennoch zunehmend skeptisch

Seit Jahresbeginn hat die Palantir-Aktie an der NASDAQ stolze fast 85 Prozent zugelegt auf zuletzt 139,71 US-Dollar. Trotz einer fulminanten Umsatzsteigerung im ersten Quartal 2025 und einer starken Gewinnentwicklung sind nur drei von 16 Analysten zum Kauf der Aktie bereit, wie Daten von TipRanks zeigen. Daneben raten neun Experten zum Halten, vier sprechen sogar Verkaufsempfehlungen aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 105,29 US-Dollar 25 Prozent unter dem aktuellen Kurs, mit einigen Prognosen, die einen Rückgang von mehr als 70 Prozent bis auf 40 US-Dollar voraussagen. Die Kontroverse spitzt sich zu, während das Unternehmen zwischen KI-Euphorie und Überbewertungsängsten navigiert.

Die Palantir-Aktie zeigt sich weiterhin in starker Verfassung. Dies unterstreicht das anhaltende Interesse der Investoren an dem Datenanalyse-Spezialisten, dessen Geschäftsmodell eng mit dem KI-Boom verknüpft ist.

Explosive Wachstumszahlen treiben Kursphantasie

Die jüngsten Quartalsergebnisse von Palantir beeindrucken auf den ersten Blick: Im ersten Quartal 2025 verzeichnete das Unternehmen eine Umsatzsteigerung um 39 Prozent von 634,3 Millionen US-Dollar auf 884 Millionen US-Dollar. Besonders das US-Kommerzgeschäft legte mit einem Plus von 71 Prozent überdurchschnittlich stark zu.

Für das zweite Quartal 2025 werden die Zahlen am 11. August 2025 erwartet. Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2025 einen Gewinn von 0,581 USD je Aktie, was die positiven Erwartungen an die weitere Geschäftsentwicklung unterstreicht.

Die Schattenseite des Booms: Analysten schlagen Alarm

Ein wesentlicher Kritikpunkt ist die Qualität der Gewinne: Etwa 23 Prozent des Nettogewinns stammen aus Zinserträgen und nicht aus dem operativen Kerngeschäft. Diese Abhängigkeit von Nicht-Kernaktivitäten wird von Analysten als Warnsignal interpretiert. Zudem wird die hohe Bewertung im Verhältnis zu den fundamentalen Kennzahlen als potentielles Risiko angesehen.

KI-Euphorie versus Bewertungsrealität

Die Palantir-Aktie bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen KI-Euphorie und Bewertungsbedenken. Während das Unternehmen von der steigenden Nachfrage nach Datenanalyse- und KI-Lösungen profitiert, stellt sich zunehmend die Frage, ob die aktuelle Bewertung durch fundamentale Faktoren gerechtfertigt ist.

Das Marktumfeld ist geprägt von einer kontroversen Debatte über mögliche Tech-Blasen, während gleichzeitig die generative KI-Euphorie die Nachfrage nach entsprechenden Aktien stützt. Palantir steht exemplarisch für diesen Zwiespalt: technologische Innovation und Wachstum auf der einen, Bewertungsbedenken auf der anderen Seite.

Zur Wochenmitte zeigt die Palantir-Aktie im NASDAQ-Handel Stärke: Sie steigt zeitweise um 1,75 Prozent auf 142,16 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at