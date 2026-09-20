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20.09.2026 21:08:28

Better Artificial Intelligence Stock: Advanced Micro Devices vs. SK Hynix

As the artificial intelligence boom shifts into a more mature phase, should you choose to invest in the processing power of Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) or the essential memory infrastructure of SK Hynix (NASDAQ:SKHY)?

AMD specializes in the brains of computing, designing processors that power cloud servers and gaming consoles. SK Hynix focuses on the storage components, such as High Bandwidth Memory (HBM), which are indispensable for training complex AI models. Together, they represent two critical, yet distinct, pillars of the global hardware ecosystem.

Advanced Micro Devices designs and sells high-performance computing components for data centers and gaming markets. The company provides specialized chips for major clients like Microsoft (NASDAQ:MSFT) and Sony. In late 2025, the company secured a strategic partnership with OpenAI to supply powerful graphics processors for AI infrastructure.

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14.09.26 AMD Outperform Bernstein Research
14.09.26 AMD Outperform Bernstein Research
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05.08.26 AMD Buy UBS AG
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