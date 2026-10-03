NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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03.10.2026 04:55:07
Better Artificial Intelligence Stock: NVIDIA vs. SK Hynix
As the artificial intelligence boom continues, two companies playing key roles in AI market expansion are NVIDIA (NASDAQ:NVDA) and SK Hynix (NASDAQ:SKHY). Which of these powerhouses offers the better opportunity for your portfolio in 2026?
NVIDIA designs the advanced processors that power modern data centers, while SK Hynix provides the high-performance memory chips those processors require. Both companies are central to the computing infrastructure of the future, yet they occupy different niches and offer distinct financial profiles for long-term investors.
NVIDIA focuses on GPU-accelerated computing for data centers, gaming, and automotive markets. Its latest annual report highlights concentration risk, as one direct customer accounts for 22% of revenue and another accounts for 14%. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.
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