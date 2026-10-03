Better Artificial Intelligence Stock: NVIDIA vs. SK Hynix

As the artificial intelligence boom continues, two companies playing key roles in AI market expansion are NVIDIA (NASDAQ:NVDA) and SK Hynix (NASDAQ:SKHY). Which of these powerhouses offers the better opportunity for your portfolio in 2026?

NVIDIA designs the advanced processors that power modern data centers, while SK Hynix provides the high-performance memory chips those processors require. Both companies are central to the computing infrastructure of the future, yet they occupy different niches and offer distinct financial profiles for long-term investors.

NVIDIA focuses on GPU-accelerated computing for data centers, gaming, and automotive markets. Its latest annual report highlights concentration risk, as one direct customer accounts for 22% of revenue and another accounts for 14%. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.

Continue reading