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Geändert am: 21.10.2026 08:16:42

ATX ohne große Ausschläge erwartet -- DAX vorbörslich fester -- Asiens Börsen uneins

Der heimische Aktienmarkt wird zur Wochenmitte ohne große Ausschläge erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte fester starten. Die Märkte in Asien präsentieren sich zur Wochenmitte uneinheitlich.

AUSTRIA

Anleger am heimischen Aktienmarkt dürften sich zur Wochenmitte zurückhalten.

Der ATX dürfte am Mittwoch ohne große Ausschläge starten.

Seit dem Ausverkauf der KI-Werte und den US-Inflationsängsten vor dem Wochenende hat sich die Lage wieder langsam beruhigt. Vor allem die nicht weiter steigenden US-Renditen haben für etwas Entspannung gesorgt. Die 10-jährigen US-Staatsanleihen rentieren am Morgen um 5,12 Prozent nach Hochs über 5,30 Prozent in der Vorwoche. Sorgen macht nur der Ölpreis, die Sorte Brent ist wieder knapp über die Marke von 110 Dollar geklettert. Die Risikostimmung verbesserte sich, obwohl die Bedenken wegen der Nachhaltigkeit im KI-Bereich fortbestehen, so Michael Wan, Analyst bei MUFG. Investoren konzentrieren sich zunehmend auf die Bilanzrobustheit und den Kreditzyklus von KI-bezogenen Unternehmen. "Der Markt fragt sich zunehmend nicht nur, ob die KI-Nachfrage real ist, sondern auch, wer sie finanziert, zu welchen Bedingungen und mit welcher Sicherheitsmarge", sagt Patrick Munnelly, Marktstrategiepartner der Tickmill Group. In Europa weiter im Fokus stehen vor allem französische Anleihen. Für die französische Regierung werde es sehr schwer, ein Gleichgewicht zwischen dem Druck der Märkte und der Strasse zu finden, heisst es von der Commerzbank. Die einen fordern mehr Sparmassnahmen, die anderen mehr Ausgaben.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte am Mittwoch positiv ins Rennen gehen.

Der DAX notiert vorbörslich auf grünem Terrain.

Damit dürfte er an sein Vortageshoch zurückkehren, nachdem er am Dienstag zeitweise auch schon bis auf 25.050 Punkte gesunken war. SpaceX hat die zuletzt enorm verschlechterte Laune im KI-Sektor mit dem Bericht über einen Milliardengewinn im abgelaufenen Quartal wieder ein wenig gebessert. Sowohl im Geschäft mit Internet aus dem All als auch mit KI-Rechenzentren lief es gut.

WALL STREET

Die ÛS-Börsen präsentierten sich am Dienstag uneins.

Der Dow Jones rückte nach einem stabilen Start spürbar ins Plus vor und schloss 1,02 Prozent höher bei 52.497,42 Punkten.
Etwas zurückhaltender zeigte sich derweil der technologielastige NASDAQ Composite: Er konnte seine anfänglichen Verluste weitgehend abschütteln und beendete den Handelstag nur mit einem kleinen Abschlag von 0,02 Prozent bei 26.424,82 Zähler.

Plötzlich sinkende Ölpreise bescherten der Wall Street am Dienstag im Verlauf einen Stimmungsumschwung. Selbst der Technologiesektor, der zuvor noch mit deutlichen Abschlägen gehandelt worden ist, lässt sich anstecken und präsentierte sich stabil.

Die extreme Volatilität im Technologiesektor könnte kurzfristig eine Fortsetzung finden. "Ich denke, uns stehen einige turbulente Tage bevor, wenn wir auf die Quartalszahlen der großen Technologie-Unternehmen zusteuern, die von sehr bedeutenden Wahlen umrahmt sind", blickt CEO Daniel Newman von Futurum bereits voraus - auch auf die Zwischenwahlen in den USA.

ASIEN

Die Märkte in Asien finden am Mittwoch keine gemeinsame Richtung.

In Japan notiert der Nikkei 225 zeitweise 0,86 Prozent höher bei 64.627,68 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite dagegen um 0,31 Prozent auf 3.723,95 Zähler nach unten.

In Hongkong gibt der Hang Seng 0,35 Prozent auf 23.784,27 Punkte nach.

An den Börsen Asiens geht es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. Während in Japan die Bullen dominieren verbuchen die Märkte in China Verluste.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

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Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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