Taiwan Semiconductor Aktie
WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003
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23.07.2026 22:24:00
Better-Buy Chip Stock: Taiwan Semiconductor vs. Nvidia
Two of the biggest heavyweights in the chip sector are Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) and Nvidia (NASDAQ: NVDA). They have a great working relationship in the real world, as Nvidia designs its logic chips and then sends them to TSMC to be fabricated. So, as one succeeds, so does the other. However, TSMC has plenty of other clients for which it does foundry work.For those investors who may be curious about which of these behemoths is the better buy right now, let's compare them across a few key categories.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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