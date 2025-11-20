Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
Better Fintech Stock: SoFi vs. Robinhood
There's been a lot of interest from investors in financial technology (fintech) stocks lately as companies in the industry have continually expanded their services and gained new customers. Two fintech companies that have experienced significant growth over the past few years are SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) and Robinhood (NASDAQ: HOOD), whose share prices have risen 99% and 262% over the past year, respectively.SoFi and Robinhood take different approaches to their fintech services, but both are excelling in their respective niches. Which is the better stock to buy right now? Let's take a look at the advantages for both.Image source: SoFi Technologies.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
