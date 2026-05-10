Intuitive Machine a Aktie

Intuitive Machine a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D5BY / ISIN: US46125A1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.05.2026 12:00:00

Better Industrial Space Stock: Intuitive Machines vs. MDA Space

With talks of nuclear reactors in space and the planned SpaceX initial public offering (IPO), investing in space companies is shaping up to be more than just a trend, with all the infrastructure and development pouring into it. The global space infrastructure market is forecast to grow from roughly $174 billion in 2026 to more than $373 billion by 2034, according to Fortune Business Insights. Even more broadly, the global space technology market was valued at roughly $466 billion in 2024 and is expected to reach more than $769 billion by 2030, according to Grand View Research.Just as with any growth market like artificial intelligence, nuclear power, and quantum computing, there will, however, be leaders and laggards. Some companies will offer hype, while others will offer results. In the years ahead, two that could stand out from the rest of the space stock pack are Intuitive Machines (NASDAQ: LUNR) and MDA Space (NYSE: MDA).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Intuitive Machines Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Intuitive Machines Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Intuitive Machines Inc Registered Shs -A- 24,62 20,66% Intuitive Machines Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:54 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
11:44 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen