Intuitive Machine a Aktie
WKN DE: A3D5BY / ISIN: US46125A1007
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10.05.2026 12:00:00
Better Industrial Space Stock: Intuitive Machines vs. MDA Space
With talks of nuclear reactors in space and the planned SpaceX initial public offering (IPO), investing in space companies is shaping up to be more than just a trend, with all the infrastructure and development pouring into it. The global space infrastructure market is forecast to grow from roughly $174 billion in 2026 to more than $373 billion by 2034, according to Fortune Business Insights. Even more broadly, the global space technology market was valued at roughly $466 billion in 2024 and is expected to reach more than $769 billion by 2030, according to Grand View Research.Just as with any growth market like artificial intelligence, nuclear power, and quantum computing, there will, however, be leaders and laggards. Some companies will offer hype, while others will offer results. In the years ahead, two that could stand out from the rest of the space stock pack are Intuitive Machines (NASDAQ: LUNR) and MDA Space (NYSE: MDA).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Intuitive Machines Inc Registered Shs -A-
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18.03.26
|Ausblick: Intuitive Machines A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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04.03.26
|Erste Schätzungen: Intuitive Machines A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Intuitive Machines Inc Registered Shs -A-
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