Lemonade Aktie

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WKN DE: A2P7Z1 / ISIN: US52567D1072

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18.04.2026 23:45:00

Better Insurance Stock: Lemonade vs. Progressive

Insurance stocks can provide stability, typically provide strong cash flow, and can weather a variety of economic environments. With their pricing power and large investment portfolios, insurance companies can also provide a hedge against rising prices and interest rates.However, it hasn't all been smooth sailing in the insurance sector. Progressive (NYSE: PGR), a giant in the automotive insurance space, has seen its stock tumble 30% from its 52-week high. Meanwhile, the rapidly growing AI-driven competitor, Lemonade (NYSE: LMND), is down 26.5%.Despite their share price dips, both companies are experiencing robust business growth. Also, each fits very different investment strategies. If you have money you're looking to put to work, here's which insurance stock I would buy today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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