Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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20.04.2026 15:30:00
Better Long-Term Buy: Berkshire Hathaway or Lemonade?
Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) is involved in seemingly every industry of the economy, but insurance is its bread and butter. Lemonade (NYSE: LMND) is an up-and-coming insurance enterprise leaning on its technological capabilities to provide consumers with a better value proposition.When it comes to these financial stocks, investors have a lot to think about before making an informed decision. Each provides an interesting opportunity. Is Berkshire Hathaway or Lemonade the better long-term buy?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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