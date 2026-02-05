Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
|
05.02.2026 21:03:00
Better Nuclear Energy Stock: SMR vs. OKLO
Nuclear energy is back in the spotlight and ready to meet AI's power needs. For investors searching to capitalize on the next generation of nuclear, which will be vital to many hyperscalers, there are two companies garnering considerable attention. NuScale Power (NYSE: SMR) and Oklo (NYSE: OKLO) both have substantial upside potential as well as risk, but which stock will win in the coming years?NuScale develops small modular reactor technology, whereas Oklo designs fast-fission power plants. NuScale stock has struggled over the past year. The stock is down about 30%, but has rebounded nicely since the start of 2026. NuScale stock is up over 20% year-to-date as of Feb. 3. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oklo
|
10.11.25
|Ausblick: Oklo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Inside Oklo: the $20bn nuclear start-up still waiting to power up (Financial Times)
|
10.08.25
|Ausblick: Oklo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Oklo
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Oklo
|71,10
|14,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.