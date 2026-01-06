Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
|
06.01.2026 21:01:00
Better Quantum Stock: D-Wave Quantum vs. Quantum Computing Inc.
D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) and Quantum Computing Inc. (NASDAQ: QUBT), more commonly known as QCi, represent two distinct ways to invest in the emerging quantum computing market. D-Wave is a more established provider of quantum processing units (QPUs), quantum systems, and quantum annealing services. QCi develops photonic quantum chips, which aren't widely used but might make quantum systems cheaper and more scalable.Over the past 12 months, D-Wave's stock nearly tripled, while QCi's stock tumbled 35%. Let's examine why D-Wave outperformed QCi and whether it remains the better investment.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu D-Wave Quantum
Aktien in diesem Artikel
|D-Wave Quantum
|25,48
|-4,25%
|Quantum Computing Inc Registered Shs
|11,65
|-4,04%