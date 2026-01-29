Rigetti Computing Aktie
Better Quantum Stock: Rigetti Computing vs. Quantum Computing
Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) and Quantum Computing (NASDAQ: QUBT) represent two different ways to invest in the expanding quantum computing market. Rigetti is an established producer of quantum chips, systems, and cloud software solutions. Quantum Computing, also known as QCi, develops experimental -- but potentially disruptive -- chips.Over the past 12 months, Rigetti's stock rallied nearly 60% but QCi's stock rose just 3%. Let's see why the former outperformed the latter, and if it remains the better quantum play.
