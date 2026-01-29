Asiens Börsen in Grün

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigte sich zur Wochenmitte unentschlossen.

Der ATX eröffnete die Sitzung etwas höher, anschließend konnte die Gewinnzone aber nicht verteidigt werden. Im weiteren Verlauf wechselte das Börsenbarometer häufig das Vorzeichen und bewegte sich letztlich um die Nulllinie. Sein Schlussstand: 5.620,66 Punkte (+0,02%).

Thema des Handelstages ist international die am Abend anstehende Bekanntgabe der US-Zinsentscheidung.

Nach drei Senkungen des Leitzinsbandes in Folge auf zuletzt 3,50 Prozent bis 3,75 Prozent ist nun mit einem Stillhalten zu rechnen, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Dafür sprechen nach Einschätzung der Experten die noch oberhalb des Fed-Ziels liegende Inflation und die Konjunkturzahlen, die in der jüngsten Zeit mehrheitlich positiv überrascht haben.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene eine ruhige Meldungslage vor. Der ATX hat sich am Dienstag mit neuem Schwung auf Rekordjagd begeben. Klare Aufwärtsimpulse blieben zwar aus, doch dürften die Anleger mit Optimismus in die anlaufende Berichtssaison gehen.

Zudem stehen am Abend Zahlen von Meta Platforms, Microsoft und Tesla auf der Agenda, die insbesondere im Techbereich für Bewegung sorgen könnten.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt traten zur Wochenmitte überwiegend als Verkäufer auf.

So begann der Handelstag für den DAX zunächst mit minimalen Abgaben. Im weiteren Verlauf rutschte das Börsenbarometer aber deutlicher unter das Vortagesniveau. Er verabschiedet sich 0,29 Prozent tiefer bei 24.822,79 Indexpunkten in den Feierabend.

Zur Wochenmitte dürfte in den USA im Handelsverlauf vor allem die US-Notenbank mit ihrer Zinsentscheidung die Kurse bewegen. Diese wird an diesem Mittwoch ihre Leitzinsen voraussichtlich nicht weiter senken. Im Blick stehen zudem der anstehende Führungswechsel in der US-Notenbank Fed und der starke Druck, den US-Präsident Donald Trump auf Fed-Chef Jerome Powell ausübt.

Der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 schaffte es auf ein Jahreshoch, bis zum Oktober-Rekord fehlt aber noch ein Stück. Hier stehen nach dem heutigen US-Handelsende die Zahlen von Meta Platforms, Microsoft und Tesla im Fokus.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte stabil.

Der Dow Jones ging mit einem Plus von 0,03 Prozent bei 49.015,72 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite gewann daneben 0,17 Prozent auf 23.857,45 Zähler.

Anleger warteten gespannt auf die erst nach Handelsschluss angekündigten Geschäftszahlen der Tech-Riesen Microsoft, Meta Platforms und Tesla. Die Tech-Rally sei wohl noch nicht vorbei, konstatierte Claudia Panseri von UBS Wealth Management.

Im Fokus standen im Handelsverlauf zunächst die Zahlen einiger Unternehmen, bevor am Abend der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed in den Vordergrund rückte. Die Währungshüter haben die Leitzinsen wie erwartet einmal nicht weiter senken gesenkt - diese Entscheidung war am Markt erwartet worden.

ASIEN

Die Börsen in Asien legen am Donnerstag zu.

In Tokio zeigt sich der Nikkei 225 mit einem Plus von 0,28 Prozent bei 53.506,89 Punkten.

Gewinne werden auch vom chinesischen Festland gemeldet, wo es für den Shanghai Composite um 0,01 Prozent auf 4.151,79 Einheiten nach oben geht.

Etwas kräftigere Gewinne fährt daneben der Markt in Hongkong ein - der Hang Seng legt 0,76 Prozent auf 28.038,25 Zähler zu.

Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens legen am Donnerstag überwiegend zu. Im Mittelpunkt der Anleger steht die Leintzinsentscheidung der Fed in den USA. Wie am Mittwoch vermeldet wurde, wurde der Zins nicht angetastet.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX