Ethereum - Japanischer Yen

451 611,26
 JPY
-9 149,08
-1,99 %
JPY - ETH
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
JPY/ETH
>
Geändert am: 29.01.2026 07:52:29

Asiens Börsen in Grün

In Fernost notieren die Börsen auf grünem Terrain.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigte sich zur Wochenmitte unentschlossen.

Der ATX eröffnete die Sitzung etwas höher, anschließend konnte die Gewinnzone aber nicht verteidigt werden. Im weiteren Verlauf wechselte das Börsenbarometer häufig das Vorzeichen und bewegte sich letztlich um die Nulllinie. Sein Schlussstand: 5.620,66 Punkte (+0,02%).

Thema des Handelstages ist international die am Abend anstehende Bekanntgabe der US-Zinsentscheidung.

Nach drei Senkungen des Leitzinsbandes in Folge auf zuletzt 3,50 Prozent bis 3,75 Prozent ist nun mit einem Stillhalten zu rechnen, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Dafür sprechen nach Einschätzung der Experten die noch oberhalb des Fed-Ziels liegende Inflation und die Konjunkturzahlen, die in der jüngsten Zeit mehrheitlich positiv überrascht haben.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene eine ruhige Meldungslage vor. Der ATX hat sich am Dienstag mit neuem Schwung auf Rekordjagd begeben. Klare Aufwärtsimpulse blieben zwar aus, doch dürften die Anleger mit Optimismus in die anlaufende Berichtssaison gehen.

Zudem stehen am Abend Zahlen von Meta Platforms, Microsoft und Tesla auf der Agenda, die insbesondere im Techbereich für Bewegung sorgen könnten.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt traten zur Wochenmitte überwiegend als Verkäufer auf.

So begann der Handelstag für den DAX zunächst mit minimalen Abgaben. Im weiteren Verlauf rutschte das Börsenbarometer aber deutlicher unter das Vortagesniveau. Er verabschiedet sich 0,29 Prozent tiefer bei 24.822,79 Indexpunkten in den Feierabend.

Zur Wochenmitte dürfte in den USA im Handelsverlauf vor allem die US-Notenbank mit ihrer Zinsentscheidung die Kurse bewegen. Diese wird an diesem Mittwoch ihre Leitzinsen voraussichtlich nicht weiter senken. Im Blick stehen zudem der anstehende Führungswechsel in der US-Notenbank Fed und der starke Druck, den US-Präsident Donald Trump auf Fed-Chef Jerome Powell ausübt.

Der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 schaffte es auf ein Jahreshoch, bis zum Oktober-Rekord fehlt aber noch ein Stück. Hier stehen nach dem heutigen US-Handelsende die Zahlen von Meta Platforms, Microsoft und Tesla im Fokus.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte stabil.

Der Dow Jones ging mit einem Plus von 0,03 Prozent bei 49.015,72 Punkten aus dem Handel.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite gewann daneben 0,17 Prozent auf 23.857,45 Zähler.

Anleger warteten gespannt auf die erst nach Handelsschluss angekündigten Geschäftszahlen der Tech-Riesen Microsoft, Meta Platforms und Tesla. Die Tech-Rally sei wohl noch nicht vorbei, konstatierte Claudia Panseri von UBS Wealth Management.

Im Fokus standen im Handelsverlauf zunächst die Zahlen einiger Unternehmen, bevor am Abend der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed in den Vordergrund rückte. Die Währungshüter haben die Leitzinsen wie erwartet einmal nicht weiter senken gesenkt - diese Entscheidung war am Markt erwartet worden.

ASIEN

Die Börsen in Asien legen am Donnerstag zu.

In Tokio zeigt sich der Nikkei 225 mit einem Plus von 0,28 Prozent bei 53.506,89 Punkten.

Gewinne werden auch vom chinesischen Festland gemeldet, wo es für den Shanghai Composite um 0,01 Prozent auf 4.151,79 Einheiten nach oben geht.

Etwas kräftigere Gewinne fährt daneben der Markt in Hongkong ein - der Hang Seng legt 0,76 Prozent auf 28.038,25 Zähler zu.

Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens legen am Donnerstag überwiegend zu. Im Mittelpunkt der Anleger steht die Leintzinsentscheidung der Fed in den USA. Wie am Mittwoch vermeldet wurde, wurde der Zins nicht angetastet.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
29.01.26 1-800-FLOWERS.COM Inc. / Quartalszahlen
29.01.26 A.O. Smith Corp. / Quartalszahlen
29.01.26 ABB (Asea Brown Boveri) / Quartalszahlen
29.01.26 ABB AG Sponsored Canadian Depository Receipt Hedged Reg S / Quartalszahlen
29.01.26 ABB Ltd. (Asea Brown Boveri Ltd.) (Spons. ADRS) / Quartalszahlen
29.01.26 Abhinav Capital Services Ltd Dematerialised / Quartalszahlen
29.01.26 abrdn Private Equity Opportunities Trust PLC Registered Shs / Quartalszahlen
29.01.26 ABS-CBN Holdings Corp Philippine Depository Receipts Repr. 1 sh / Hauptversammlung

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
29.01.26 Investitionen in ausländische Anleihen
29.01.26 Ausländische Investitionen in japanische Aktien
29.01.26 ANZ Business Confidence
29.01.26 ANZ Activity Outlook
29.01.26 Importpreisindex (QoQ)
29.01.26 Exportpreisindex (Quartal)
29.01.26 Consumer Confidence Index
29.01.26 Importe ( Monat )
29.01.26 Handelsbilanz
29.01.26 Exporte
29.01.26 Kredit-Indikator
29.01.26 Wirtschaftsklimaindex
29.01.26 Arbeitslosenquote
29.01.26 Erzeugerpreisindex ( Jahr )
29.01.26 Handelsbilanz
29.01.26 Verbrauchervertrauen ( Monat )
29.01.26 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
29.01.26 Riksbank Zinssatzentscheidung
29.01.26 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
29.01.26 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
29.01.26 M3 Geldmenge (Jahr)
29.01.26 M3 Geldmenge (Quartal)
29.01.26 Privatkredite (Jahr)
29.01.26 Handelsbilanz, nicht-EU
29.01.26 Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich)
29.01.26 Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich)
29.01.26 Konjunkturoptimismus
29.01.26 Verbrauchervertrauen
29.01.26 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
29.01.26 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
29.01.26 Erzeugerpreisindex (Jahr)
29.01.26 Arbeitslosenquote (Monat)
29.01.26 Wirtschaftliches Vertrauen
29.01.26 Stimmung im Dienstleistungssektor
29.01.26 Industrieumsatz n.s.a. ( Jahr )
29.01.26 Industrievertrauen
29.01.26 Industrieumsatz s.a. ( Monat )
29.01.26 Geschäftsklimaindex
29.01.26 Verbrauchervertrauen
29.01.26 Verbraucherpreisindex (Monat)
29.01.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
29.01.26 Auktion 10-jähriger Staatsanleihen
29.01.26 Auktion 5-jähriger Staatsanleihen
29.01.26 Arbeitslosenquote
29.01.26 Zentralbankreserven USD
29.01.26 SARB Zinssatzentscheidung
29.01.26 Warenhandelsbilanz
29.01.26 Großhandelsinventare
29.01.26 Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt)
29.01.26 Lohnstückkosten
29.01.26 Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft
29.01.26 Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
29.01.26 Handelsbilanz
29.01.26 Importe
29.01.26 Internationaler Warenhandel
29.01.26 Exporte
29.01.26 Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
29.01.26 Kredite an den Privatsektor (YoY)
29.01.26 EZB-Mitglied Cipollone spricht
29.01.26 Auftragseingänge der Industrie (Monat)
29.01.26 EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes
29.01.26 Geldmenge M3 (YoY)
29.01.26 Auktion 4-wöchiger Treasury Bills
29.01.26 Auktion 7-jähriger Staatsanleihen
29.01.26 ANZ - Roy Morgan Verbrauchervertrauen

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün
In Fernost notieren die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen