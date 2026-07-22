AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
|
22.07.2026 18:20:00
Better Space Stock: AST SpaceMobile vs. Redwire
Booming space stocks have started to bust after a multiyear run. This timed up perfectly after the Space Exploration Technologies IPO last month, which has sent many stocks down in an elevator-like fashion in the ensuing weeks. AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) is down 52% from its highs, while Redwire (NYSE: RDW) has fallen 64%, taking investors on a roller coaster of volatility.The two space economy stocks are now trading at massive discounts compared to just a few weeks ago. But which is the better buy for your portfolio today? If you look at the numbers, the answer is clear.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|
16.07.26
|AST SpaceMobile-Aktie wegen Verwässerungssorgen im Sinkflug: Spekulationen um Raketenkäufe (finanzen.at)
|
14.07.26
|Kurssprung bei der AST SpaceMobile-Aktie voraus? Das meinen Analysten und ein Bullenszenario für 2028 (finanzen.at)
|
17.06.26
|Aktien von AST SpaceMobile und SpaceX nach offenbar erfolgreicher Satellitenmission im Fokus (finanzen.at)
|
15.06.26
|Raumfahrt-Aktien nach SpaceX-IPO unter der Lupe: Chancen und Risiken für Rocket Lab, Redwire und AST SpaceMobile (finanzen.at)
|
12.05.26
|Vor SpaceX-Börsengang: AST SpaceMobile verfehlt Erwartungen - Rocket Lab-Aktie auch schwächer (finanzen.at)
|
10.05.26
|Ausblick: AST SpaceMobile A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
20.04.26
|Raumfahrt-Panne trifft Aktie: AST SpaceMobile nach Fehlplatzierung durch Bezos‘ Blue Origin unter Druck (finanzen.at)
|
01.03.26
|Ausblick: AST SpaceMobile A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|52,10
|-4,05%
|Redwire Corp Registered Shs
|8,11
|3,18%