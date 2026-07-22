AST SpaceMobil a Aktie

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WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000

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22.07.2026 18:20:00

Better Space Stock: AST SpaceMobile vs. Redwire

Booming space stocks have started to bust after a multiyear run. This timed up perfectly after the Space Exploration Technologies IPO last month, which has sent many stocks down in an elevator-like fashion in the ensuing weeks. AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) is down 52% from its highs, while Redwire (NYSE: RDW) has fallen 64%, taking investors on a roller coaster of volatility.The two space economy stocks are now trading at massive discounts compared to just a few weeks ago. But which is the better buy for your portfolio today? If you look at the numbers, the answer is clear.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A- 52,10 -4,05% AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
Redwire Corp Registered Shs 8,11 3,18% Redwire Corp Registered Shs

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