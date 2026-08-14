Beverly JCG legte Quartalsergebnis vor

Beverly JCG hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beverly JCG in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,7 Millionen SGD. Im Vorjahresviertel waren 2,3 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at