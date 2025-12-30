Beyond Air Aktie
WKN DE: A2PNGL / ISIN: US08862L1035
|
30.12.2025 13:49:37
Beyond Air Names Dan Moorhead CFO
(RTTNews) - Beyond Air, Inc. (XAIR), a commercial-stage medical device and biopharmaceutical company, on Tuesday announced that it has appointed Dan Moorhead as Chief Financial Officer, effective January 5, 2026.
Duke Dewrell, the Company's Controller, who had been serving as interim CFO since November 2025, will return to the previous role as Controller effective immediately.
Moorhead brings more than 20 years of finance experience and previously served as CFO at Zynex, Inc.
In the pre-market trading, 0.14% higher at $0.7056 on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beyond Airmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Beyond Airmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!