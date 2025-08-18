Finanzielle Schwierigkeiten 18.08.2025 22:26:38

Beyond Meat-Aktie bricht Stabilisierungstendenz ab: Insolvenzangst entkräftet

Beyond Meat-Aktie bricht Stabilisierungstendenz ab: Insolvenzangst entkräftet

Beyond Meat, ein Pionier für pflanzlichen Fleischersatz, hat Gerüchte dementiert, denen zufolge eine Insolvenz drohe.

• Spekulationen über Insolvenz von Beyond Meat
• Beyond Meat dementiert Gerüchte
• Wettbewerb verschärft sich

Am Freitag hatte die Aktie von Beyond Meat kräftige 7,53 Prozent eingebüßt. Ursache hierfür waren Spekulationen des Magazins "The Street" über eine drohende Zahlungsunfähigkeit. Dazu wurde auf ein erhebliches Ungleichgewicht verwiesen: So habe das Unternehmen zum 28. Juni 2025 lediglich über liquide Mittel in Höhe von 117,3 Millionen US-Dollar besessen, saß jedoch auf einem Schuldenberg von insgesamt 1,2 Milliarden US-Dollar. Angesichts von Liquiditätssorgen und sinkender Umsätze steuere Beyond Meat auf eine Zahlungsunfähigkeit zu, so "The Street".

Beyond Meat dementiert

Diese Spekulationen wurden von dem Unternehmen inzwischen aber zurückgewiesen: "Jüngste Medienberichte, die nahelegen, dass Beyond Meat Zahlungsunfähigkeit angemeldet hat, sind eindeutig falsch. Wir haben weder Zahlungsunfähigkeit angemeldet noch planen wir, dies zu tun", so ein X-Post des Unternehmens.

Wettbewerb verschärft sich

Tatsächlich hat Beyond Meat mit Problemen zu kämpfen. Zum einen drängen mehr Konkurrenten in den Markt für pflanzlichen Fleischersatz, zum anderen wächst der Markt langsamer als erwartet, so dass eine Sättigung droht.

Außerdem erkannte "The Street" zwar an, dass Beyond Meat ein Innovator der Branche sei, jedoch mangele es an schutzfähigem geistigem Eigentum. Deshalb sei es großen Lebensmittelkonzernen möglich, ähnliche Produkte auf den Markt bringen.

So reagiert die Beyond Meat-Aktie

Am Montag erholte sich die Beyond Meat-Aktie kurzzeitig und lag an der NASDAQ im Plus - schlussendlich ging es jedoch wieder 1,94 Prozent auf 2,53 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Novo Nordisk-Aktie gesucht: FDA gibt grünes Licht - Novo Nordisk erweitert Einsatz von Wegovy
Merck KGaA: Ogsiveo erhält EU-Zulassung - Aktie verliert dennoch
Siemens Energy-Aktie macht Boden gut: Anleger greifen wieder zu

Bildquelle: Beyond Meat,Sundry Photography / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
17.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.08.25 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.08.25 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nächstes Ukraine-Gespräch: ATX geriet kräftig unter Druck -- Wall Street kaum bewegt -- DAX letztlich leichter -- Asiatische Indizes schließen uneins - Neue Rekorde in Japan
Der heimsche Aktienmarkt gab im Montagshandel deutlich nach, während sich der deutsche Leitindex moderat tiefer zeigte. Die Wall Street zeigte sich am Montag von seiner unsicheren Seite. An den asiatischen Aktienmärkten war die Stimmung zu Wochenbeginn mehrheitlich gut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen