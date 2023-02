Beyond Meat-Aktie dennoch zweistellig im Plus: Erlöse sinken

Der Hersteller von Fleischersatzprodukten hat am Donnerstagabend US-nachbörslich Zahlen zum vierten Quartal 2022 sowie zum Fiskaljahr 2022 vorgelegt.

Beyond Meat hat im vierten Quartal 2022 einen Verlust in Höhe von 1,05 US-Dollar je Aktie verzeichnet. Im Vorjahr stand hier noch ein Minus von 1,27 US-Dollar je Anteilsschein. Analysten waren im Vorfeld von einem Verlust von 1,181 US-Dollar je Aktie ausgegangen.Auch umsatzseitig musste der Hersteller von Fleischersatzprodukten einen Rückgang hinnehmen. So sanken die Erlöse von im Vorjahr 100,7 Millionen US-Dollar auf nun mehr 79,94 Millionen US-Dollar. Die Analystenschätzungen hatten sich hier auf 75,8 Millionen US-Dollar belaufen.

Aufs Gesamtjahr gesehen weitete Beyond Meat seine Verluste ebenfalls aus. Hier belief sich das Minus im Fiskaljahr 2022 auf 5,75 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahr hatte der Verlust noch 2,88 US-Dollar je Anteilsschein betragen. Experten hatten mit einem EPS von -5,828 US-Dollar gerechnet.

Der Umsatz sank 2022 auf 418,93 Millionen US-Dollar. Im Vorjahr hatten sich die Erlöse noch auf 464,7 Millionen US-Dollar belaufen. Die Analystenschätzungen prognostizierten im Vorfeld 414,8 Millionen US-Dollar.

JPMorgan hat weiter 'Beef' mit Umsatzstory von Beyond Meat

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beyond Meat nach einem Gespräch mit dem Chef und dem Finanzvorstand auf "Underweight" belassen. Die Einsparungsbemühungen dürfen dem Hersteller von Fleischersatzprodukte zwar helfen, schrieb Analyst Ken Goldman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe aber weiter "Beef" mit Teilen der Umsatzstory. Die längerfristigen Wachstumsraten seien im abgeschlossenen Quartal weiter gesunken. Angesichts einer wahrscheinlichen Kapitalerhöhung, fehlender Signale für eine Nachfragebelebung und eines Ausblicks, der nicht lediglich konservativ sei, fühlt sich Goldman wohl mit seiner skeptischen Einstufung.

So reagiert die Beyond Meat-Aktie

Im NASDAQ-Handel notiert die Beyond Meat-Aktie zeitweise 25,44 Prozent im Plus bei 21,50 US-Dollar.



Redaktion finanzen.at / dpa