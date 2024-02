Beyond Meat weiter mit deutlichen Verlusten - Erlöse überzeugen: Beyond Meat-Aktie schießt hoch

Der Fleischersatzhersteller Beyond Meat hat seine Bücher geöffnet.

Der Fleischalternativen-Anbieter Beyond Meat gibt Anlegern mit seinen jüngsten Quartalszahlen neuen Mut. Im vierten Quartal 2023 fuhr Beyond Meat je Aktie einen Verlust von 2,40 US-Dollar ein und lag damit deutlich schlechter als die Analystenschätzungen (-0,892 US-Dollar je Anteilsschein). Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Verlust je Aktie von 1,050 US-Dollar in den Büchern gestanden.

Der Umsatz sackte ab von 79,9 Millionen US-Dollar auf 73,68 Millionen US-Dollar. Damit fielen die Erlöse besser aus als erwartet: Die durchschnittlichen Analystenschätzungen für den Umsatz hatten zuvor bei 66,7 Millionen US-Dollar gelegen.

Beyond Meat-Zahlen für das Gesamtjahr

Im Gesamtgeschäftsjahr 2023 schrieb Beyond Meat ebenfalls weiter tiefrote Zahlen und verlor je Aktie 5,26 US-Dollar nach einem Verlust von 5,750 US-Dollar je Anteilsschein im Vorjahr. Den Verlusten taxierten Analysten zuvor auf 3,750 US-Dollar je Aktie.

Der Umsatz lag mit 343,376 Millionen US-Dollar über den Analystenerwartungen (336,4 Millionen US-Dollar), nachdem im Vorjahr noch 418,9 Millionen US-Dollar erlöst worden waren.

Die Beyond Meat-Aktie springt im Handel an der NASDAQ zeitweise um 48,47 Prozent in die Höhe auf 11,17 US-Dollar.

Trotz des Kurssprungs ist die Aktie von Beyond Meat weit von einstigen Spitzenwerten auf dem Höhepunkt des Hypes um Fleischalternativen entfernt: So kostete sie 2019 zeitweise mehr als 200 Dollar. Die Erwartungen von Investoren, dass der Markt rasant wachsen würde, hatten sich jedoch nicht erfüllt und entsprechend setzte Ernüchterung ein.



Redaktion finanzen.at