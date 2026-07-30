Beyond Medical Technologies legte Quartalsergebnis vor

Beyond Medical Technologies hat am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Beyond Medical Technologies vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,100 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at