Bezeq The Israel Telecommunication stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bezeq The Israel Telecommunication hat am 07.08.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2024 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bezeq The Israel Telecommunication ein EPS von 0,170 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 588,3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 6,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 629,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at