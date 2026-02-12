General Cable Aktie
WKN: 907001 / ISIN: US3693001089
|
12.02.2026 14:34:28
BGC Group, Inc. Announces Fall In Q4 Income
(RTTNews) - BGC Group, Inc. (BGC) reported a profit for fourth quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $13.88 million, or $0.03 per share. This compares with $24.17 million, or $0.05 per share, last year.
Excluding items, BGC Group, Inc. reported adjusted earnings of $149.63 million or $0.31 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 32.2% to $756.36 million from $572.33 million last year.
BGC Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $13.88 Mln. vs. $24.17 Mln. last year. -EPS: $0.03 vs. $0.05 last year. -Revenue: $756.36 Mln vs. $572.33 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 860 M To $ 920 M
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu General Cable Corp.
|Keine Nachrichten verfügbar.