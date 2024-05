Biden reist kommende Woche zum Staatsbesuch nach Frankreich

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden reist in der kommenden Woche zu einem mehrtägigen Besuch nach Frankreich. Das Weiße Haus teilte am Donnerstag mit, Biden werde vom 5. bis 9. Juni dort sein. Am 6. Juni werde der US-Präsident zunächst in der Normandie an Feierlichkeiten zur Landung alliierter Truppen im Zweiten Weltkrieg vor 80 Jahren teilnehmen. Am 7. Juni werde Biden - ebenfalls an der französischen Küste in der Normandie - eine Rede halten dazu, wie wichtig es sei, Freiheit und Demokratie zu verteidigen. Am 8. Juni werde der Präsident schließlich von seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron als Staatsgast in Paris empfangen. First Lady Jill Biden sei mit dabei.

Der Staatsbesuch spiegele die engen Bünde beider Länder wider, hieß es aus dem Weißen Haus. Biden und Macron wollten ein breites Spektrum globaler Herausforderungen und bilateraler Themen diskutieren.

Von der französischen Regierung hieß es, es werde unter anderem um die weitere Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg gehen. Dies diene auch der Vorbereitung des G7-Gipfels Mitte Juni im italienischen Bari und des Nato-Gipfels im Juli in der US-Hauptstadt Washington.

Biden hatte Macron seinerseits 2022 als Staatsgast in Washington empfangen. Der Franzose war damals der erste ausländische Gast in Bidens Amtszeit, der auf diese Weise geehrt wurde./jac/DP/he