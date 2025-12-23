Inspired Aktie
ISIN: GB00BT9PTQ73
23.12.2025 12:38:00
Big-name strategist Ed Yardeni said gold would top $4,000 by year-end. He was right. Here’s what he foresees in 2026.
On what’s looking like another record day for precious metals, Yardeni Research is now saying will reach $6,000 by the end of 2026.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
