NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
07.11.2025 10:00:00
Big News Is Coming for Nvidia Investors on Nov. 19. Should You Buy Nvidia Stock Now?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been the stock of the moment for several years already as its artificial intelligence (AI) chips drive advances in the industry. Nvidia stock is up 1,230% over the past three years alone, and it's the first stock to reach $5 trillion in value.However, it looks like the future is still wide open. The company is launching new and improved technology all the time, upping its game and delivering ever-more-powerful solutions for its clients.It recently announced a slew of new products and partnerships. Investors will get to see the results of some of these actions when Nvidia reports fiscal 2026 third-quarter earnings on Nov. 19. Let's see what might be on the table for the AI giant.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|NOV Inc Registered Shs
|13,30
|-0,45%
|NVIDIA Corp.
|160,98
|-1,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.