Big Tech Vorschau: Quartalszahlen von Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon und Apple

Big Tech Aktie Quartal Datum Alphabet Q1 Dienstag, 25. April Microsoft Q3 Dienstag, 25. April

Meta Q1 Mittwoch, 26. April Amazon Q1 Donnerstag, 27. April Apple Q2 Donnerstag, 4. Mai





Konsens zu den Quartalszahlen der Big Tech Unternehmen



Die Wall Street rechnet mit einem weiteren schwierigen Quartal für die Ergebnisse der Big Tech-Unternehmen. Microsoft ist das einzige Unternehmen, für das nach den Rückgängen in den letzten beiden Quartalen ein Wachstum des Gewinns pro Aktie prognostiziert wird, während für den Rest der Unternehmen ein weiteres Quartal mit Rückgängen erwartet wird.



Nachstehend finden Sie eine Tabelle mit den verwässerten EPS-Erwartungen für die anstehenden Quartalszahlen gemäß den Bloomberg-Konsenszahlen:





Big Tech Aktie Verwässerte Gewinn (Prognose) YoY Veränderung Alphabet $1.11 -9.9% Microsoft $2.23 +0.7% Meta $1.99 -26.8% Amazon $0.20 -3.4% Apple $1.42 -6.3%









Vorschau zu den Quartalszahlen von Alphabet



Die Bedingungen für Werbung sind nach wie vor schwierig, und die Wall Street rechnet mit einem weiteren Quartal mit leichten Umsatzrückgängen bei der Google-Suchmaschine und YouTube, wobei die Werbeumsätze insgesamt um 1,6 % sinken sollen. Dem steht voraussichtlich ein 28-prozentiges Wachstum der Google-Cloud-Umsätze gegenüber, auch wenn sich dieses in den letzten Quartalen verlangsamt hat und man nicht vergessen darf, dass der Geschäftsbereich immer noch rote Zahlen schreibt, auch wenn er den Gesamtumsatz steigert.



Höhere Kosten sowie höhere Investitionsausgaben drücken auf die Margen, was bedeutet, dass jede Einheit weit weniger profitabel sein wird. Die operative Marge von Alphabet wird auf 23,9 % geschätzt, verglichen mit 29,6 % im letzten Jahr. Ein langsameres Umsatzwachstum in Verbindung mit engeren Margen wird dazu führen, dass Alphabets Gewinn pro Aktie im vierten Quartal in Folge sinken wird.



Der Personalbestand von Alphabet dürfte seinen Höchststand erreicht haben und wird voraussichtlich in diesem Quartal sinken, da das Unternehmen mit der Umsetzung des im Januar angekündigten Abbaus von 12.000 Stellen beginnt. Wichtig ist, dass die Märkte davon ausgehen, dass sich die Einnahmen von Alphabet wieder beschleunigen werden, dass sich die Marge im zweiten Quartal erholen wird und dass die Anleger hoffen, dass der Gewinn pro Aktie zum ersten Mal seit über einem Jahr wieder steigen wird. Anzeichen dafür, dass Google Cloud sich der Gewinnschwelle nähert, wären hilfreich.



Dennoch könnten die Aussichten fragil sein. Zwar kann Alphabet die Kosten unter Kontrolle halten, doch die künftige Entwicklung der Einnahmen hängt stark von den schwierigen wirtschaftlichen Aussichten und dem zunehmenden Wettbewerb ab, der durch den Ausbruch der künstlichen Intelligenz ausgelöst wird. Dies könnte sich auf die Preisgestaltung auswirken und Alphabet dazu veranlassen, die Ausgaben noch weiter zu erhöhen, um sein Angebot zu verbessern und Kunden zu binden.





Vorschau zu den Quartalszahlen von Microsoft





Microsoft musste im letzten Quartal zum ersten Mal seit sieben Jahren einen Gewinnrückgang hinnehmen. Die Wall Street geht jedoch davon aus, dass es sich dabei um einen Ausrutscher handelt und dass das Unternehmen als einziges Mitglied der Big-Tech-Branche in diesem Quartal einen Gewinnzuwachs verzeichnen wird, wenn auch nur um laue 0,7 %.



Der Umsatz wird voraussichtlich um 3,6 % steigen, da sich das Microsoft-Geschäft, das lebenswichtige Software und Dienstleistungen für den Alltag anbietet, im aktuellen Wirtschaftsklima als widerstandsfähiger erweist, auch wenn der Verkauf von Computern und anderer Hardware weiterhin Schwierigkeiten bereiten wird. Dennoch gehen die Märkte davon aus, dass die Sparte Intelligent Cloud das sechste Quartal in Folge ein langsameres Wachstum verzeichnen wird, wobei der Umsatz voraussichtlich um weniger als 15 % steigen wird, da die Unternehmen ihre Ausgaben zurückschrauben. Für Azure wird ein Wachstum von über 30 % erwartet, aber auch hier wurde der Fuß auf die Bremse gesetzt. Der Bereich Productivity & Business Processes, der von Office und anderer Software angetrieben wird, könnte sich als Lichtblick erweisen, da Analysten zum ersten Mal seit mehr als anderthalb Jahren eine Beschleunigung von Umsatz und Betriebsgewinn erwarten.



Die Kosten steigen weiterhin schneller als die Einnahmen, was zu engeren Margen und geringerem Cashflow führen dürfte. Microsoft hat begonnen, die Kosten in den Griff zu bekommen, nachdem es im Januar 10.000 Entlassungen angekündigt und sich verpflichtet hat, sich wieder auf "säkulares Wachstum und langfristige Wettbewerbsfähigkeit" zu konzentrieren, und die Märkte hoffen, dass dies zusammen mit einer Beschleunigung des Umsatzwachstums im vierten Quartal den Druck auf die Rentabilität stabilisieren wird.



Es ist zu erwarten, dass in der Telefonkonferenz viel über KI gesprochen wird, da die Investoren die Auswirkungen des anfänglichen Erfolgs von OpenAIs ChatGPT und Microsofts Bemühungen, KI in sein Dienstleistungsangebot zu integrieren, abschätzen. Microsoft hat Google den Kampf angesagt und erklärt, es könne es sich leisten, mit einer viel niedrigeren Marge zu konkurrieren, um dem Marktführer Geschäft abzujagen. Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass Samsung - der größte Mobiltelefonhersteller der Welt - in Erwägung zieht, seine Standardsuchmaschine auf Microsofts Bing umzustellen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen erhebliche Fortschritte bei der Störung des Geschäfts von Alphabet macht.





Vorschau zu den Quartalszahlen von Meta





Das Ergebnis von Meta ist seit fünf aufeinanderfolgenden Quartalen rückläufig, und die Wall Street rechnet im ersten Quartal mit einem sechsten Rückgang in Folge, da die Einnahmen aufgrund der schwachen Werbebedingungen weiterhin unter Druck stehen und die Erträge durch steigende Kosten weiter belastet werden.



Die Zahl der täglich aktiven Nutzer hat im letzten Quartal zum ersten Mal die 2-Milliarden-Grenze überschritten und dürfte auch im jüngsten Quartal weiter gestiegen sein, doch das Engagement schwächt sich weiter ab und schadet den Anzeigenpreisen in einer Zeit, in der die Unternehmen bereits strenger mit ihren Ausgaben umgehen. Dies wird zu einem Rückgang der Einnahmen um 1 % gegenüber dem Vorjahr führen.



Die Kosten werden voraussichtlich um 9,6 % gegenüber dem Vorjahr steigen. Die Steigerungen lassen nach, da Metas Fokus auf Kostenkontrolle beginnt, Wirkung zu zeigen. Meta hat seit November letzten Jahres den Abbau von 21.000 Arbeitsplätzen angekündigt, und es wird erwartet, dass die Zahl der Beschäftigten im vierten Quartal um etwa 8.000 sinken wird (auf etwa 78.300 Ende März).



Das Engagement des Unternehmens, weiterhin in das Metaverse zu investieren, wird auch zu geringeren Gewinnen beitragen, da für die Einheit Reality Labs im ersten Quartal ein Verlust von 3,8 Milliarden Dollar prognostiziert wird, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich dieser in absehbarer Zeit verringern wird. Die Wall Street geht sogar davon aus, dass das Unternehmen im Jahr 2023 knapp 19 Milliarden Dollar mit seinen Metaverse-Ambitionen verlieren wird! Kürzungen in diesem Bereich wären der einfachste Weg, den Druck zu verringern, ohne das Kerngeschäft der sozialen Medien zu beeinträchtigen, allerdings auf die Gefahr hin, die Führung in einem noch sehr jungen (und unerprobten) Markt zu verlieren.



Im Moment glauben Analysten, dass die zweite Hälfte des Jahres 2023 viel besser sein wird als die erste, da sie davon ausgehen, dass sich die Werbenachfrage erholen wird, die Kosten sinken und die Margen sich verbessern werden. Dies wird den Schwerpunkt auf die Aussichten legen.





Vorschau zu den Quartalszahlen von Amazon





Der Umsatz von Amazon steigt trotz des Nachfrageeinbruchs im E-Commerce weiter, da die Cloud-Computing-Sparte, die Abonnementdienste und das kleine, aber schnell wachsende Werbegeschäft weiter wachsen, aber die Kosten steigen weiterhin schneller und die Margen sinken. Dies wird voraussichtlich dazu führen, dass Amazons Gewinn pro Aktie in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 das siebte Quartal in Folge sinkt.



Amazon Web Services, das den Großteil der Gewinne erwirtschaftet, wird im ersten Quartal voraussichtlich ein Umsatzwachstum von nur 14 % verzeichnen - weniger als die Hälfte der Wachstumsrate des Vorjahres, da die Unternehmen bei ihren Ausgaben für Cloud Computing selektiver vorgehen. Diese Abschwächung wird sich auch in Zukunft fortsetzen und zu niedrigeren Margen und Gewinnen beitragen, aber Amazon ist bereit, Gewinne zu opfern, um die Führungsposition zu halten und Kunden durch härtere Zeiten zu helfen.



Die Abschwächung in der Sparte, die Geld verdient, könnte den Druck auf Amazon erhöhen, die Kosten im gesamten Unternehmen besser in den Griff zu bekommen. Die Ausgaben wachsen schon seit einiger Zeit schneller als die Einnahmen, aber die Wall Street schätzt, dass der Umsatz ab dem zweiten Quartal schneller wachsen wird als die Kosten, was zu einer Erholung der Margen führen dürfte, sobald diese in den drei Monaten bis Ende Juni ihren Tiefpunkt erreicht haben, so die Konsenszahlen.



Im Bereich E-Commerce verlangsamen sich die Verkäufe von Drittanbietern weiterhin, werden aber weiter wachsen, während die Online-Verkäufe zurückgehen. Die Analysten hoffen jedoch, dass letztere im zweiten Quartal wieder zu wachsen beginnen und sich in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen werden, da sie mit einfacheren Vergleichszahlen konfrontiert werden.



Bei Amazon hat sich das Wachstum der Abonnements nach dem Boom während der Pandemie abgeschwächt, ist aber im vergangenen Jahr stabil geblieben (für das erste Quartal wird ein Anstieg um 10,9 % prognostiziert), was darauf hindeutet, dass die Verbraucher dem Prime-Service einen hohen Stellenwert beimessen. Die Werbung ist derzeit einer der am schnellsten wachsenden Bereiche des Unternehmens und wird im Quartal voraussichtlich um 15,8 % steigen, aber das Wachstum hat sich abgeschwächt, da dieser Bereich nicht immun gegen die allgemeine Abschwächung ist.





Vorschau zu den Quartalszahlen von Apple





Apple hatte sich im Zuge der beginnenden Abschwächung der Big-Tech-Branche als Spitzenreiter herauskristallisiert, musste aber im letzten Quartal erstmals seit drei Jahren einen Umsatzrückgang hinnehmen, da die iPhone-Verkäufe, die mehr als die Hälfte der Gesamteinnahmen ausmachen, einbrachen und die Gewinne aufgrund höherer Kosten und Ausgaben zurückgingen, was die Margen belastete.



Es wird erwartet, dass sich dieser Trend im ersten Quartal 2023 fortsetzt und der Gesamtumsatz um 4,9 % sinken wird. Der Produktumsatz wird voraussichtlich um 7,4 % gegenüber dem Vorjahr sinken, da die Verkäufe von iPhones, iPads, Macs und Wearables zurückgehen. Die Verkäufe von iPhones (prognostizierter Rückgang um 3,6 %) waren schwach, aber die Investoren hoffen, dass die stärkere Nachfrage nach Premium-Versionen gegenüber billigeren Modellen die Margen etwas schützen wird. Die Mac-Verkäufe könnten deutlich stärker zurückgehen, als der Konsens auf der Grundlage von Branchendaten schätzt, was darauf hindeutet, dass der Konsens eher nach unten gerichtet ist.



Die schwache Hardware-Nachfrage wird durch einen Umsatzanstieg von 6,5 % in der margenstärkeren Dienstleistungssparte kompensiert werden.



Es wird erwartet, dass der Umsatz in diesem Quartal in jeder einzelnen Region zurückgehen wird, was zeigt, dass Apple den Druck auf der ganzen Linie spürt. China bleibt ein zentrales Thema. Obwohl sich die Wirtschaft im ersten Quartal dank eines Anstiegs der Verbraucherausgaben nach der Aufhebung der Covid-19-Beschränkungen erholte, erwartet die Wall Street immer noch einen Umsatzrückgang von 6,8 % in der Region, geht aber davon aus, dass dieser in den drei Monaten bis Ende Juni wieder ansteigen und sich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 beschleunigen wird. Großes Interesse wird es auch an Indien geben, wo Apple gerade seine ersten Läden eröffnet hat und damit die Hoffnung weckt, dass der Verkauf an die wachsende Mittelschicht in den kommenden Jahren ein wichtiger neuer Katalysator sein kann.



Die Kosten und Ausgaben steigen weiterhin zweistellig und beeinträchtigen die Rentabilität, was zu einem zweiten Quartal in Folge mit einem niedrigeren Gewinn pro Aktie führen dürfte. Apple war bei der Einstellung von Mitarbeitern während der Pandemie disziplinierter als seine übereifrigen Konkurrenten, könnte aber in Zukunft drastischere Maßnahmen ergreifen müssen, da es bereits Anzeichen dafür gibt, dass das Unternehmen das Tempo bei Neueinstellungen verlangsamt. Derzeit geht die Wall Street davon aus, dass sowohl die Umsätze als auch die Gewinne im dritten Quartal des Geschäftsjahres wieder ansteigen und sich in den folgenden Zeiträumen beschleunigen werden.





Big Tech Aktien: Ein Blick auf die Bewertungen





Die großen Technologiewerte haben seit Beginn des Jahres 2023 (bis zum Ende der Spielzeit am 18. April) allesamt stark zugelegt und den Nasdaq 100 um über 20 % ansteigen lassen. Dennoch ist eine deutliche Divergenz bei den Bewertungen festzustellen.



Meta wird im Hinblick auf das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) trotz der fulminanten Kurserholung immer noch mit einem Abschlag gegenüber dem breiteren Markt gehandelt, und auch Alphabet hat sich unterdurchschnittlich entwickelt und weist nun eine niedrigere Bewertung auf, da Sorgen über die Nachfrage nach Werbung und Befürchtungen darüber, was künstliche Intelligenz für die Zukunft des Unternehmens bedeutet, bestehen. Amazon bleibt eine herausragende Aktie, da das Unternehmen weiterhin dem Wachstum Vorrang vor der Rentabilität einräumt.



Auf der anderen Seite sehen wir, dass die robustere Performance von Microsoft und Apple die Märkte dazu veranlasst hat, ihnen eine Premium-Bewertung zu geben, wobei beide Aktien auf einem deutlich höheren Niveau als der Nasdaq 100 gehandelt werden.







Big Tech Wert YTD-Kursveränderung KGV Nasdaq 100 20.5% 20.7x Microsoft 20.4% 27.5x Apple 33.1% 26.3x Alphabet 17.3% 17.8x Meta 74.7% 17.0x Amazon 19.2% 37.5x

(Quelle: Bloomberg)



Wie kann man Big Tech Aktien handeln?





