Bihar Sponge Iron: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bihar Sponge Iron hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bihar Sponge Iron ein EPS von 0,160 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Bihar Sponge Iron im vergangenen Quartal 637,6 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bihar Sponge Iron 637,6 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at