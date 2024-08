Bilfinger-Aktie legt zu: Quartalzahlen besser als erwartet

Die Jahresprognose wurde bestätigt. Die EBITA-Marge kletterte in den Monaten April bis Juni auf 5,4 Prozent verglichen mit 3,9 Prozent im Vorjahreszeitraum, wie der im MDAX notierte Industriedienstleister in Mannheim mitteilte. Ohne die Erstkonsolidierung des übernommenen Industriedienstleisters Stork, dessen Zahlen seit April in der Bilanz enthalten sind, entspräche das einer Marge von 4,6 Prozent. Am Markt waren im Konsens 4,7 Prozent erwartet worden.

Bei einem Umsatz von 1,3 (Vorjahr: 1,12) Milliarden Euro stieg der operative Gewinn (EBITA) auf 70 (43) Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Konzernergebnis von 48 Millionen Euro, es übertraf den Vorjahreswert von 30 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt mit 1,27 Milliarden Euro Umsatz, einem EBITA von 59 Millionen und einem Konzernergebnis von 37 Millionen Euro gerechnet.

Das Neugeschäft nahm in allen drei Segmenten zweistellig zu. Bilfinger meldete nominal auch dank Stork ein Wachstum von 39 Prozent beim Auftragseingang auf 1,5 Milliarden Euro, vergleichbar lag das Plus bei 20 Prozent.

2024 plant Bilfinger inklusive Stork weiter mit einem Umsatz zwischen 4,8 und 5,2 Milliarden Euro, einer Ergebnismarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 4,8 bis 5,2 Prozent und einem Free Cashflow zwischen 100 und 140 Millionen Euro. Stork wird seit Anfang April in den Konzernabschluss einbezogen.

Die Bilfinger-Aktie kletterte letztlich um 1,45 Prozent auf 48,95 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)