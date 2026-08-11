Bilfinger Aktie

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WKN DE: A11940 / ISIN: US09003Q1004

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11.08.2026 17:09:40

Bilfinger bindet Vorstandschef Schulz bis Ende Februar 2032

DOW JONES--Der Industriedienstleister Bilfinger hat seinen langjährigen Vorstandsvorsitzenden Thomas Schulz für fünf weitere Jahre an sich gebunden. Der Aufsichtsrat verlängerte den Vertrag von Schulz bis Ende Februar 2032, wie Bilfinger mitteilte. Der Manager führt das Unternehmen seit 2022.

Schulz habe den MDAX-Konzern in den vergangenen Jahren "fundamental transformiert", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Eckhard Cordes laut der Mitteilung. "Unter seiner Führung hat das Unternehmen seine Marktpositionierung grundlegend erweitert, die operative Exzellenz signifikant verbessert und das profitable Wachstum kontinuierlich gesteigert." Mit der Verlängerung des Vertrages setze der Aufsichtsrat ein "klares Signal der Kontinuität und Stabilität".

Die Entwicklung der Bilfinger-Aktie spiegele den positiven Geschäftsverlauf wider. Bilfinger kehrte 2024 in den MDAX zurück und wurde im Juni 2025 in den STOXX Europe 600 aufgenommen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2026 11:10 ET (15:10 GMT)

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