Billing System stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Billing System lud am 13.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 21,51 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 18,80 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,11 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,22 Milliarden JPY ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 64,87 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Billing System 64,70 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 4,55 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,22 Milliarden JPY in den Büchern standen.

ATX fester -- DAX kämpft um 25.000-Punkte-Marke -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
