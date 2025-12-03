Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
|
03.12.2025 09:20:13
Binance names co-founder Yi He as co-chief executive
World’s biggest crypto exchange says partner of former chief Changpeng Zhao will run group alongside Richard TengWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
