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19.03.2026 06:31:28

BingEx legte Quartalsergebnis vor

BingEx stellte am 17.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,600 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 141,2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 1,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,220 USD, nach -0,530 USD im Vorjahresvergleich.

BingEx hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 555,34 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 620,85 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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