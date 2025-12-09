Bio-Techne Announces Expanded Launch Of Next-Generation Leo System

(RTTNews) - Bio-Techne Corp. (TECH), Tuesday announced the expanded launch and first shipment of its next-generation Leo System, expecting to deliver unmatched precision and efficiency in protein analysis.

Powered by Simple Western Technology, the system introduces dual-channel fluorescence detection alongside chemiluminescence, expanding data throughput and efficiency, and generating greater insights from precious samples.

Will Geist, President of the Protein Sciences Segment at Bio-Techne, said, "With advanced detection technologies and built-in compliance features, Leo enables researchers to achieve faster, more reliable results, accelerate critical discoveries, and streamline development timelines."

TECH closed at $60.29, down 2.25 percent on the Nasdaq.