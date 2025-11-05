Bio-Techne Aktie
WKN DE: A12ENG / ISIN: US09073M1045
|
05.11.2025 13:16:41
Bio-Techne Corp. Q1 Profit Increases, Inline With Estimates
(RTTNews) - Bio-Techne Corp. (TECH) reported a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year in line with the Street estimates.
The company's bottom line totaled $38.18 million, or $0.24 per share. This compares with $33.60 million, or $0.21 per share, last year.
Excluding items, Bio-Techne Corp. reported adjusted earnings of $66.03 million or $0.42 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.42 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 1.0% to $286.55 million from $289.45 million last year.
Bio-Techne Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $38.18 Mln. vs. $33.60 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.21 last year. -Revenue: $286.55 Mln vs. $289.45 Mln last year.
