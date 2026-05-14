Bioceres: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bioceres hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 35,91 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 38,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at