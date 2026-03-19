Biofrontera Aktie
WKN: 604611 / ISIN: DE0006046113
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19.03.2026 15:57:49
Biofrontera (BFRI) Q4 2025 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.Thursday, March 19, 2026 at 10 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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