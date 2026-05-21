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Geändert am: 21.05.2026 09:18:42

ATX leichter -- DAX wenig bewegt -- Chinas Börsen kaum verändert - Nikkei klettert kräftig

Der heimische Aktienmarkt gibt am Donnerstag nach. Der deutsche Leitindex zeigt sich kaum verändert. Die Börsen in Asien finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück.

Der ATX zeigt sich im frühen Handel schwächer.

Die mit Spannung erwarteten Quartalsergebnisse des KI-Schwergewichtes NVIDIA lieferten keinen positiven Handelsimpuls.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene AT&S, SBO, CA Immo, STRABAG und der Flughafen Wien mit präsentierten Geschäftszahlen in den Fokus.

DEUTSCHLAND

Nach dreitägiger Erholung tut sich am Donnerstag im DAX zunächst wenig.

Der DAX hat die Sitzung 0,18 Prozent tiefer bei 24.692,21 Punkten eröffnet.

Tags zuvor war der DAX zeitweise bis auf 24.885 Punkte gestiegen, kam aber nicht ganz an sein Monatshoch bei 25.152 Punkten heran. Mit Spannung war der Quartalsbericht des KI-Konzerns NVIDIA erwartet worden, der am späten Mittwochabend nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht wurde. Vor Bekanntgabe der Zahlen waren der S&P 500 und der NASDAQ 100 wieder an ihre jüngsten Rekorde herangerückt. NVIDIA überzeugte offenbar zunächst vor allem die Analysten, von denen einige bereits ihre Kursziele anhoben. Die Aktien gaben allerdings nachbörslich etwas nach, nachdem sie seit Ende März um gut ein Drittel gestiegen waren. Die Erwartungen der sogenannten "Buy-Side" waren nämlich extrem hoch. Dazu zählen Marktakteure wie Asset-Manager, Pensionskassen, Hedgefonds und Vermögensverwalter.

WALL STREET

Die US-Börsen erholten sich am Mittwoch von den Vortagesverlusten.

Der Dow Jones Industrial verabschiedete sich 1,31 Prozent höher bei 50.009,78 Punkten in den Feierabend.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging daneben mit einem Plus von 1,54 Prozent bei 26.270,36 Zählern aus dem Handel.

Die US-Börsen stabilisierten sich zur Wochenmitte nach ihrem jüngsten Rücksetzer. Allzu weit wagten sich Anleger jedoch nicht vor, denn nach Börsenschluss wird NVIDIA die mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen zum ersten Quartal vorlegen.

Die Erwartungen an die NVIDIA-Geschäftszahlen seien hoch gesteckt, so Ipek Ozkardeskaya, Senior Analystin bei Swissquote. Am Markt werde ein Umsatz von etwa 79 Milliarden Dollar erwartet und eine Gewinnsteigerung um 15 Prozent im Vergleich zum Vorquartal und um 80 Prozent zur ersten Periode des vergangenen Jahres. Die Marge werde mit 75 Prozent prognostiziert, weil man davon ausgehe, dass NVIDIA nach wie vor über eine starke Preissetzungsmacht verfüge - trotz des massiven Blackwell-Ausbaus und der wachsenden Konkurrenz. Anleger interessierten sich vor allem dafür, ob NVIDIA die Margen auf diesem hohen Niveau halten könne.

Noch während der laufenden Börsensitzung wurde die US-Notenbank das Protokoll ihrer jüngsten Zinssitzung veröffentlichen. Es war die letzte unter dem bisherigen Chairman Jerome Powell. Sein Nachfolger Kevin Warsh wird am Freitag vereidigt. Der im Zuge des Iran-Kriegs und der dadurch bedingten Sperrung der Straße von Hormus kräftig gestiegene Ölpreis hat an den Märkten Inflationssorgen und die Erwartung befeuert, dass die Federal Reserve im Laufe des Jahres die Zinsen anheben wird. Er warte auf Aussagen zu künftigen Bilanzoperationen der Fed, die im Anschluss an die Zinssitzung nicht erfolgt seien, so Analyst Kristoffer Kjaer Lomholt von Danske Bank.

ASIEN

Die Börsen in Ostasien zeigen sich am Donnerstag uneins.

In Tokio legt der Nikkei 225 zeitweise 3,57 Prozent auf 61.937,27 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil kaum verändert bei 4.162,37 Zählern.

In Hongkong gibt der Hang Seng marginale 0,01 Prozent auf 25.648,28 Einheiten nach.

Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs und überraschend starke Geschäftszahlen von NVIDIA geben den Börsen in Ostasien am Donnerstag Auftrieb. Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump kommen die Verhandlungen mit dem Iran voran. Überdies haben drei Öltanker die Strasse von Hormus passiert, was die Ölpreise am Mittwoch zurückkommen liess. Das wiederum linderte Inflationsängste, worauf auch die zuletzt kräftig gestiegenen Anleiherenditen sanken. Aktuell legt der Preis für ein Barrel Brentöl um rund 1 Prozent zu auf 106 Dollar, notiert damit aber immer noch deutlich unter dem Vortageshoch.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

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