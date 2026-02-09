|
Biogen legte Quartalsergebnis vor
Biogen lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,78 Prozent auf 11,77 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,65 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.
Mit einem EPS von 0,010 BRL lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als Biogen mit 0,010 BRL je Aktie genauso viel verdiente.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 53,26 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 49,96 Milliarden BRL in den Büchern standen.
