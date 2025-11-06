BioNTech (ADRs): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

BioNTech (ADRs) hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) ein EPS von 0,900 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,77 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,37 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at