TOKEN Aktie
WKN: 565294 / ISIN: JP3590900001
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17.08.2026 10:07:58
Bitcoin ETFs see largest outflow in six weeks as token stagnates
[NEW YORK] Spot Bitcoin exchange-traded funds recorded their largest outflows last week since the end of June, reversing a strong start to...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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